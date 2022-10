Dalle parti della Continassa era da circa un mese che non si respirava un clima di 'positività' all'indomani di una gara giocata dalla, la quale era incappata in due sconfitte consecutive contro Benfica e Monza prima della sosta per le nazionali. Serviva una scossa immediata con annessa reazione mentale da parte di ogni singolo componente della rosa. Reazione che è arrivata in modo perentorico nella sfida di ieri sera, in virtù di una prestazione da grande squadra da parte dei ragazzi allenati da Massimiliano. Lo stesso Massimiliano Allegri che nella suaera arrivato in un momento altrettanto delicato quanto complesso da superare, ma che poi sappiamo tutti quello che ne scaturì negli anni a seguire.- Ecco perchè bisogna avere maggior fiducia, nonostante i risultati maturati fino a questo momento abbiano lasciato molto a desiderare. Nella sfida contro ilsi è rivista una squadrae con una grandedal primo al novantesimo minuto. Loe lamessa in campo dai bianconeri hanno poi fatto tutto il resto,' che vinceva in tutta Italia. Dunque, quella di ieri sembrava una squadra ben diversa e messa molto meglio in campo rispetto a quella che era apparsa prima del ritiro delle nazionali, l'auspicio di tutti però è quello di poter assistere a prestazioni del genere da qui in avanti, senza dover continuare 'andare sulle montagne russe'.