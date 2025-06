Intelligenza artificiale al Mondiale per Club: di cosa si tratta

La Juventus prenderà parte al Mondiale per Club tra pochi giorni. I bianconeri partiranno nei prossimi giorni per gli Stati Uniti e faranno il loro esordio contro l'Al Ain. Il trofeo in palio sarà importante così come il montepremi: se la Juve dovesse vincere tutte le gare del girone e andasse fino in fondo nella competizione,, una cifra senza dubbio decisiva per il mercato.Il Mondiale per Club porterà con sé diverse novità, e tra queste ci sarà l'utilizzo, che aiuterà la rilevazione del fuorigioco semi-automatico. Il sistema seguirà la posizione dei calciatori e del pallone, inviando automaticamente allarmi in tempo reale all’arbitro nel caso di un’evidente posizione irregolare. Nelle situazioni delicate invece dovranno essere convalidate le informazioni fornite.

Oltre a questo, gli arbitri saranno dotati di body-cam, così come accaduto in alcuni match di Bundesliga, Premier League e Coppa Intercontinentale.