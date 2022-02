Si è svolto quest'oggi in casa Juve il workshop sull'importanza dell'integrità del gioco e del contrasto al match-fixing, dedicato ai calciatori dei settori giovanili dei Club della Lega Serie A e di quelli impegnati nel Campionato Primavera 1 TIMVISION 2021/2022.

L'iniziativa, promossa dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sportradar AG e Istituto per il Credito Sportivo, ha come obiettivo quello di informare ed educare i giovani atleti su tematiche di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. La novità di quest'anno è un modulo formativo interamente dedicato alle corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori.

Ecco il commento del mister della Juve Primavera Andrea Bonatti: "La partecipazione dei nostri ragazzi a questo workshop si inserisce nel percorso di crescita professionale e formativa che portiamo avanti, guidandoli nella giusta direzione e mettendoli in guardia dai pericoli nascosti all'interno dello sport".