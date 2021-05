Nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus, Andrea Pirlo non si è potuto esimere dal commentare quando denunciato da suo figlio Nicolò, riguardo agli insulti e alle minacce ricevute sui social. Ecco cos'ha detto il tecnico della Juve: "Essendo in quest'ambiente da tanti anni so cosa vuol dire essere un personaggio pubblico. Non sono una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro un telefono o una tastiera. Mio figlio non c'entra niente, solo perché è figlio di un allenatore e riceve queste cose. Gli ho spiegato che non deve farci caso, è un problema sociale e bisogna guardare avanti. Bisogna eliminare queste cose con serenità, sperando di poter cambiare queste cose per un mondo migliore".