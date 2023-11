Non era la prima volta che Dusan Vlahovic tornava a Firenze da quando si è trasferito alla Juventus ma per l'attaccante serbo non è mai una partita come le altre. Lo dimostrano i fischi ma soprattutto i cori contro di lui rivolti da una parte dei tifosi della fiorentina. Purtroppo anche alcuni insulti razzisti che, scrive Tuttosport, potrebbero costare una squalifica di un settore dello stadio Franchi o una multa per la Fiorentina. Tutto, si legge, dipende da cosa hanno scritto l'arbitro e soprattutto gli ispettori della Procura Federale nei loro referti che sono stati consegnati oggi al Giudice Sportivo. Se i cori sono stati sentiti e messi a verbale, è molto probabile che arrivi una punizione dal Giudice. Inciderà anche la capacità della Fiorentina di individuare gli autori dei cori.