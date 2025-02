Insulti razzisti a Moise Kean, la sindaca di Firenze: 'Mai tacere'

Getty Images

Moise Kean, l'ex attaccante della Juventus. che oggi indossa la maglia della Fiorentina, è stato protagonista di insulti razzisti ieri sera nella gara tra Inter e Fiorentina. La Juventus ha mandato un messaggio di solidarietà al giocatore. Non solo, anche la sindaca di Firenze Sara Funaro tramite i proprio profilo X ha mandato un messaggio al giocatore. Il commento:"Davanti al razzismo non si può e non si deve mai tacere. L'odio e la discriminazione non sono più tollerabili. Caro Moise, Firenze è con te!".