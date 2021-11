Ricordate la vicenda del tifoso juventino allontanato per sempre dalloa causa degli insulti razzisti a? Ecco: farà il volontario in un'associazione che si occupa di migranti. A raccontarlo è La Stampa, che sottolinea come l'avvocato dell'uomo abbia chiesto la messa in prova presso "La casa di Abraham", pronta ad accoglierlo e a dargli una seconda possibilità. L'uomo vorrebbe inoltre raccontare la sua vicenda nelle scuole per spiegare "che essere tifosi è altro dagli insulti all’avversario, e che nulla può giustificare frasi razziste".