Insulti razzisti a Kean dopo Inter-Fiorentina: il comunicato della viola. Poi arriva il messaggio della Juventus

GETTY

Post partita didecisamente agitato per. L'ex attaccante della, passato alla viola in estate, ha pubblicato attraverso le prossime Instagram stories gli screen di diversi messaggi a sfondo razzista ricevuti da diversi tifosi dell'Inter dopo la partita di San Siro.Insulti deplorevoli che l'attaccante classe 2000 ha poi commentato con un'altra storia Instragram, nella quale con grande amarezza ha constatato come quello del razzismo sia ancora un problema largamente diffuso. La Fiorentina dal canto suo ha mostrato piena vicinanza al suo calciatore pubblicando un comunicato ufficiale sulla vicenda.

Il comunicato della Fiorentina

La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista.

Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 11, 2025

Il messaggio della Juventus

"La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti".Al comunicato della Fiorentina ha fatto seguito anche il messaggio da parte della Juventus, ovvero l'ex squadra di Kean: "Mai più, la Juventus è contro il razzismo"