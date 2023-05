E' ancora polemica e adesso con un'indagine in corso. Le ragazze dell’Under 19 della Roma dopo aver vinto lo scudetto contro la Juventus si sono macchiate di spiacevoli cori offensivi - non solo “Juve m...a” ma anche molti insulti ad Agnelli - e ora rischiano di pagare. Intanto, il club giallorosso ha fatto sapere che, ricevuto quel video di cui non era a conoscenza, si è immediatamente scusato con la Juventus per quanto accaduto e ha annullato le due sfilate celebrative delle ragazze previste dopo la gara di oggi al Tre Fontane tra Roma e Inter e anche dopo Roma-Salernitana di lunedì allo Stadio Olimpico, come riporta Tuttosport.Intanto, la Procura della Federcalcio ha infatti aperto un procedimento sui comportamenti della squadra giallorossa.