La Procura Federale della Figc ha deciso di archiviare le indagini aperte lo scorso 17 gennaio a carico di Rocco Commisso. Dopo alcune dichiarazioni del presidente della Fiorentina, al Financial Times, era stata aperta un'inchiesta, ora archiviata. A darne notizia la stessa Federcalcio con un comunicato: "Le indagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della procura generale dello sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento de quo".



GLI ATTACCHI - Aveva attaccato così: «Se la stessa cosa fosse accaduta negli Stati Uniti ad una società quotata in Borsa, gli azionisti avrebbero fatto causa a quei farabutti nel caso avessero subìto delle perdite. Chi ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Non gli Agnelli: forse il nonno, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan, non quel ragazzo (Zhang, ndc) alla Suning. Usano i soldi degli altri».