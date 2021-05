"Il calcio è di tutti"

"Il calcio è del popolo"

"Via dal calcio chi pensa solo al business"

"No alla Superlega"

Compilation di sportivissimi contro il #Cagliari, reo di aver fatto il suo dovere... il vomito!#MilanCagliari #Milanisti #Milan pic.twitter.com/4YFOf48y68 — P4olo65 (@isolabianconera) May 16, 2021

Il Cagliari gioca un'ottima partita a San Siro contro il Milan e complica la qualificazione in Champions dei rossoneri, che restano davanti alla Juve ma devono vincere contro l'Atalanta per conquistarla sicuramente o sperare in un passo falso dei bianconeri. A salvezza già ottenuta nel pomeriggio, la squadra di Semplici domina il Milan e va anche vicina a vincere con merito la gara, salvo poi pareggiare 0-0.