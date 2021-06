"Come tu lo hai fatto con me, io lo faccio con te. Ti sono vicino e lo sai... Hai una famiglia splendida, vai avanti! Te quiero hermano"



Questo il messaggio che via Instagram Nicolò Pirlo ha voluto rivolgere al suo grande amico Alvaro Morata, che ha denunciato gli insulti e le minacce ricevute in seguito alle prestazioni poco felici in questo Europeo. Come ricorderete, il figlio primogenito dell'ormai ex allenatore della Juventus aveva raccontato gli spiacevolissimi messaggi che si è visto recapitare, per sé e per il padre, nei mesi scorsi.