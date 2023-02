Non è stato di certo edificante lo spettacolo offerto dai tifosi - di entrambe le parti - presenti domenica sugli spalti dello Stadio "Picco" per il match tra, che sta ancora facendo parlare per questioni extra campo. Da un lato la denuncia contro ignoti di due dipendenti del club di casa, secondo cui un uomo avrebbe urinato su di loro dall'alto (episodio confermato dalla società stessa, che ha poi messo a disposizione delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere interne); dall'altro glia matrice razziale ("zingaro") rivolti all'indirizzo di Filip, sui quali è probabile l'apertura di un', anche se per averne la certezza si dovrà attendere il comunicato delin uscita oggi.Intanto sull'accaduto si è espresso ildi La Spezia Pierluigi, a difesa di club e città. "La società resta amareggiata di finire sulle cronache, ma detto questo dopo la guerriglia di maggio dei tifosi napoletani, che hanno devastato curva e un quartiere, non penso che ci si debba offendere per qualche battuta o sfottò" ha detto il primo cittadino riferendosi al giocatore serbo della Juve, stando a quanto riportato da Tuttosport. "Rivedetevi le immagini della guerriglia, altro non è, creata dai tifosi dela suo tempo: concittadini picchiati da gente scesa da pulmini, pronti con cinture e corpi contundenti per fare del male. Io penso che sia stata una pagina vergognosa per i napoletani. Mai chiesto scusa per altro. Io deprecai invece altre situazioni. Da Napoli non ho avuto una voce e una riga di scuse.. Gli stadi non sono l’evoluzione moderna del Colosseo, andateci solo per fare il tifo. Cosa c’entrano ile tante altre cose, si facciano percorsi di educazione: vedo cose succedere anche in Parlamento, e certi comportamenti vengono legittimati. Quindi ti senti autorizzato di farlo ovunque".