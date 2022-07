Quello che non ha funzionato nella passata stagione, le strategie presenti e future dellasu linea verde e instant team. Possibile spiegare tutto questo con una sola frase? Sì e lo ha fatto Massimilianonelle interviste concesse ai media presenti dopo l’amichevole contro il: “”. Adesso, però, occorre scendere nel dettaglio, sviscerare quanto detto dal tecnico livornese, per analizzare le strategie del club bianconero e individuare la tendenza.Partiamo dalla passata stagione.. Nell’idea dell’allenatore quello che è mancato è l’equilibrio, quello necessario a formare una squadra che può lottare su ogni fronte. Quante volte, in interviste e conferenze stampa, si è parlato di “giovani”? Attenzione, però, a porre il focus sulla carta d’identità o sull’età media della squadra:In questo senso va letta la campagna acquisti di questa prima fase del mercato della Juventus. E non è un caso, occorre sottolinearlo, che sugli acquisti diMassimiliano Allegri abbia puntato i piedi. Non è un caso, ancora, che sia trapelato malumore, quando le trattative con il Fideo si stavano trascinando per le lunghe. Ancora più del contributo dal punto di vista tecnico,Non bisogna sottovalutare, poi, la questione tutoraggio. All’ombra di Pogba e Di Maria, infatti, possono crescere i tanti talenti che la Juventus ha in rosa., per esempio, possono studiare da mezzali guardando da vicino le mosse del francese, mentre il Fideo ha già preso sotto la propria ala – lo si può notare chiaramente sui social -, il connazionale classe 2003 Matiasche, all’inizio della carriera, veniva proprio paragonato a Di Maria, fino ad esserne definito come possibile erede.Equilibrio, quindi, tra linea verde e instant team, senza sbilanciarsi da una parte o dall’altra. Questa è l’idea di Massimiliano Allegri per la Juventus del presente e del futuro.