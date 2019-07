Viviamo in un'epoca strana, in cui basta un piccolo crollo dei nostri principali mezzi di comunicazione per andare fuori di testa. Rabbia a parte però, l'occasione si presta a facili ironie, a colpi di Tweet soprattutto. Come quello appena postato dalla Juventus, che sfrutta l'espressione da chissenefrega di Blaise Matuidi per scherzare sul bug di Instagram e Whatsapp.