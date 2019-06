Lorenzo Insigne si fa sentire. Il giocatore del Napoli e della Nazionale Italiana ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, commentando anche il futuro di Sarri, vicino alla Juve: "Per noi napoletani sarebbe un tradimento, farebbe male vederlo lì. Le voci sul mister creano dispiacere, ha fatto tanto per il popolo napoletano. Come ha detto lui, è un professionista e non può allenare per tutta la vita. Non gli posso recriminare niente, con noi ha dato tutto. Al Chelsea ha fatto benissimo. Dispiace ed è dura vederlo su quella panchina, ma sarà una scelta sua. Per me ha fatto tanto, mi ha cambiato tantissimo. Non riesco a esprimermi perché sono napoletano e so come i napoletani la stanno vivendo".



NAZIONALE - "Possiamo tornare a eccellere, stiamo costruendo un grande gruppo. Il mister sta dando fiducia a tanti giovani, proveremo a qualificarci a tutti i costi. Siamo l'Italia e meritiamo di partecipare a queste competizioni".



SENZA TROFEI - "Fare un'annata bene senza vincere fa sempre male, ora sto qui e darò il massimo in queste due partite per fare sei punti importantissimi per la classifica. Anche senza la fascia, al Napoli è importante mettersi a disposizione. Tante volte ho avuto difficoltà con i tifosi, perché da me si aspettano tanto. Qui Chiellini e Bonucci hanno esperienza e hanno vinto tanto, fa bene averli in Nazionale. E io, Verratti, ad esempio, non siamo più giovani e dare qualcosa in più per prenderci la fiducia dei compagni e del mister".