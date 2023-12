Le parole di Lorenzoa Sky Sport:- "È clamoroso non vincere lo scudetto con 91 punti, però penso che il demerito è stato anche nostro perché ce lo siamo fatto sfuggire dalle nostre mani".- "Ho fatto tante sfide contro la Juve ma le partite in cui ho segnato le ho sicuramente di più nel cuore. Dispiace quando segnai e la partita era a porte chiuse. Da napoletano è sempre bello far gol alla Juve. Mi auguro che venerdì il Napoli faccia una grande prestazione per portare una gioia ai nostri tifosi".- "Da tifoso posso essere di parte e, nonostante ci siano tanti punti dall'Inter capolista, spero vinca il Napoli lo scudetto. Al momento, però, non vedo una favorita al 100%. Mi auguro possa tornare il Napoli dell'anno scorso per risalire la classifica".