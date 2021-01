1









Un'ingenuità di McKennie, che è valsa il rigore per il Napoli, ha rischiato di riaprire la finale di Supercoppa di ieri sera. Dagli undici metri, però, Insigne non è stato abbastanza lucido e freddo per riportare la sua squadra in parità. Quella del giocatore partenopeo è una vera e propria maledizione: dagli undici metri ha commesso tre errori su tre occasioni quando ha incontrato i colori bianconeri, se si esclude la lotteria dei rigori post supplementari. Sintomo questo che Insigne, napoletano e tifoso del club azzurro, soffre particolarmente le partite contro la rivale di sempre, la Juventus.