Nella piazza di Folgarida, dove i giocatori del Napoli hanno incontrato i tifosi, Lorenzo Insigne ha parlato anche di Sarri alla Juventus. Queste, le sue parole in risposta agli stessi supporters: "Il mio pensiero l'ho già espresso in Nazionale. Ho detto che per noi napoletani è un tradimento, lo ripeterò sempre. Dobbiamo pensare a noi e dobbiamo cercare di batterlo". Il capitano azzurro ha poi parlato dello scudetto, vero obiettivo della squadra allenata da Carlo Ancelotti: "Scudetto? E' il mio sogno, com'è il sogno dei tifosi. Ce la metteremo tutta per arrivare a questo traguardo".