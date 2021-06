Lorenzo Insigne risponde a Matthijs de Ligt, per un Napoli-Juve anche in salsa nazionali. Alle parole di De Ligt sull'Italia che non ha ancora affrontato una big - al pari dell'Olanda -, ecco la risposta dell'attaccante azzurro: "Non rispondo: noi giochiamo con chi peschiamo, come nel girone. Facciamo il nostro calcio, prepariamo gara dopo gara. Abbiamo visto qualche gara dell'Austria, corrono, pressano, fanno riaggressione alta appena persa palla. Dobbiamo studiarli ma dobbiamo pensare a quel che dobbiamo fare noi. La prepareremo per fare una grande prestazione".