Lorenzo, a Rai Sport, ha risposto alle critiche di Cassano su Ciro: "Tante critiche? Sicuramente sì, l'unica cosa che posso dire a Ciro è che deve stare tranquillo, non deve dimostrare nulla a nessuno. Ha conquistato il titolo di capocannoniere per tre anni, ha vinto la Scarpa d'Oro e non credo non sappia giocare a calcio. Però ognuno ha le sue opinioni, arriverà il momento in cui si sbloccherà anche in Nazionale. Ha giocato due gare di campionato e realizzato quattro gol, non credo non sappia giocare o fare gol. E' un po' bloccato, ma lo aiuteremo noi a farlo sbloccare".