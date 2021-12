Al Corriere dello Sport, l'agente di Lorenzoparla così del suo assistito: "Se lascerà il Napoli a parametro zero? Il regolamento dice così, ma non è mica l’unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d’Europa, e forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì. Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi. Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà".