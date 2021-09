Lorenzo Insigne, dopo la vittoria del suo Napoli per 4-0 sul campo dell'Udinese, ha rilasciato questa dichiarazione a caldo ai microfoni di Dazn: "Per ora non conta nulla essere primi.Ripartiamo con umiltà. Tutti stiamo bene, stiamo lavorando bene con Spalletti che sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi un qualcosina in più che noi abbiamo. Bisogna continuare".Il Napoli ora è primo in classifica a 12 punti, unica squadra a punteggio pieno.