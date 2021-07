Lorenzo, premiato come migliore in campo, è intervenuto ai microfoni della Rai: "Contento per la vittoria, al di là del premio. Soffriamo da squadra e questo è l'importante. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ho avuto l'occasione di puntare Tielemens e ho trovato lo spazio per calciare. Nell'intervallo Mancini ci ha detto di stare tranquilli e non pensare all'episodio. Siamo rientrati e siamo riusciti a portarla a casa. Quello che ci distingue è la voglia di sacrificarsi uno per l'altro. Adesso dobbiamo recuperare le energie perché tra pochi giorni c'è la Spagna."