Il gol più bello della stagione - sicuramente altalenante - di Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli non ha perso l'occasione per una banalissima operazione simpatia, che ai suoi tifosi sicuramente farà impazzire: "Magari la gente pensa che ce l'ho con loro (ride, ndr) ma io ho fatto 5 gol quest'anno e sicuramente il più importante è stato quello al San Paolo con la Juve. Conoscete la rivalità con loro e segnare contro di loro in casa fa sempre una bella sensazione".