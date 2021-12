Il Corriere dello Sport riporta un interessamento del Toronto per Lorenzo. L'offerta sarebbe di un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, il giocatore vorrebbe mantenere l'ingaggio attuale di 5 milioni. L'affare si potrebbe chiudere già a gennaio visto che la stagione in Canada inizia a marzo. Anche la Juventus si era interessata al capitano del Napoli, ma il destino del giocatore oggi 30enne potrebbe essere simile a quello vissuto a suo tempo da un ex bianconero come Sebastian Giovinco: avventura canadese per infiammare la MLS.