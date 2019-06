Lorenzo Insigne, esterno del Napoli e dell'Italia, ha parlato così al Corriere dello Sport: "Sono partito da Napoli con questo in testa; volevo segnare ma anche trovare una prestazione di livello: e sono contento perché sono arrivate entrambe le cose. Io cercavo questa tipo di partita. Ci voleva proprio... E non solo per me ma per tutta la squadra. Qui di leader ce ne sono molti: Giorgio (Chiellini, ndi), Verratti, Jorginho, Bonucci, io. Che lavorano con e per la squadra: perché questo è l’unico modo di fare bene nel calcio".



NUOVA ITALIA - "Sì, è un’altra Italia; il mister ci ha dato un’altra impronta e in campo si vedono i risultati. Dobbiamo continuare così, a seguirlo, non abbiamo fatto ancora nulla. Bisogna restare su questo livello e continuare a lavorare con serietà e intensità. Così facendo possiamo arrivare a qualsiasi obiettivo".



GAP BIG - "Se andiamo avanti così... ci stiamo avvicinando. Siamo una grande Nazionale, che sta dando spazio anche ai giovani per un progetto vincente".