Lorenzo Insigne, che è un noto fan di Alessandro Del Piero, ha parlato proprio del suo idolo, durante l'intervento al Festival dello Sport di Trento: "Il tiro a giro non è mio, ma di Alex Del Piero. A volte l'allenatore mi dice di tirare sul primo che il portiere non se lo aspetta, ma non ci riesco, è più forte di me tirare sul secondo palo. Dovrò migliorare in questo".