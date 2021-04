La sfida infinita tra Lorenzo Insigne e la Juventus. Per il capitano azzurro, infatti, con i bianconeri è arrivato il maggior numero di partite: finora ha segnato quattro gol, tutti importanti. Ma ha fallito il momento determinante: il rigore in Supercoppa Italiana, che ha segnato un solco importante tra ciò che è stato e ciò che oggi continua ad essere. Del resto, in tanti a Napoli quasi non gli "perdonano" l'idolo Del Piero, dal quale ha preso la tendenza a saltare l'uomo e soprattutto il marchio di fabbrica, il tiro a giro sul secondo palo. Sarà un ennesimo esame per un giocatore che non ha mai conosciuto vita facile con la maglia della sua città. Ne scrive oggi Il Corriere dello Sport.