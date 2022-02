"Una presta libertà". Così Lorenzo Insigne è entrato nell'occhio del ciclone, per il saluto a un detenuto: sera un piacere a un amico, è diventato un video virale. Il numero 24 azzurro ha spiegato poi quello che per lui è solo un equivoco: "Lorenzo si trovava qualche giorno fa in stazione a Roma con i familiari quando è stato riconosciuto da qualche tifoso che in maniera pressante ha richiesto foto e anche questo video da dedicare a Checco, che Insigne anche per far presto - aveva il treno in partenza - ha realizzato convinto si trattasse di un malato di Covid", scrive Gazzetta.