Lorenzo Insigne, in conferenza, ha parlato della Juve: "Sono passati 6 mesi, domani è un'altra partita. Spero che faremo una grande gara. Concentrati dal primo all'ultimo minuto. E' una partita secca, ce la giochiamo alla pari. Spero che arriviamo ben preparati mentalmente. La Juve è una squadra di campioni". A proposito dei campioni, chi ha sentito in questi giorni? Insigne giura di essersi 'isolato': "Tanti compagni di nazionale alla Juve. Li ho sentiti nei giorni scorsi, ma non ho sentito nessuno in questi giorni".