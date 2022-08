In un'intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, l'ex attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato anche del suo trascorso con i partenopei e della nuova stagione che sta per prendere il via.'Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per seguire il Napoli da vicino. Non vedo l'ora che inizi il campionato italiano perché io sono un tifosissimo del Napoli e già ho organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni spero che vincano il campionato'.