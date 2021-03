2









Nervi tesi a dir poco. Lorenzo Insigne è una furia al fischio finale di Sassuolo-Napoli: il capitano azzurro ha sfogato la sua rabbia per il pareggio arrivato all'ultimo minuto prendendo a calci i tabelloni pubblicitari del Mapei Stadium, ma non solo. Come scrive la Gazzetta, se l’è presa coi compagni della difesa per l’errore in occasione del fallo su Haraslin che è costato il successo e a loro ha urlato: «Squadra di m...».