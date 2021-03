C'è la possibilità che Insigne vada via a zero dal Napoli. Il capitano azzurro ha infatti il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per ora Aurelio De Laurentiis non ha ancora chiamato il suo procuratore per trovare una soluzione. Come riporta il quotidiano Il Roma, il rischio è che dunque possano farsi avanti i top club, compresa la Juventus, che seguiva Lorenzo già qualche anno fa, prima che però diventasse bandiera e idolo dei partenopei (con tanto di frecciatine poco gradite al gruppo bianconero). Insomma, staremo a vedere. Tutti coinvolti, ovviamente. Perché Insigne a zero farebbe gola davvero a tutti. Pure alla Juve.