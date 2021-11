Uno striscione per Andrea. "Insieme per Andrea", è il testo del ricordo della curva della Salernitana per Fortunato, ex giocatore della Juventus, scomparso per una grave forma di leucemia. Fortunato indossava la maglia numero 3 e per questo motivo al terzo minuto della sfida dell’Arechi, le due curve opposte hanno fatto partire lo stesso coro e hanno mostrato due striscioni identici con il volto di Andrea. Fortunato era di Salerno, per questo Salernitana e Juve si sono unite nel ricordo in questa serata, nella quale le due squadre si affrontano sul campo.