E' vero, può lasciare la Juve . Ad oggi, le strade più percorribili sono quelle che portano al Barcellona, col quale la dirigenza è in contatti continui per cercare di trovare l'intesa per uno scambio che potrebbe coinvolgere Arthur ma non solo (tanti i giocatori che interessano sia da una parte che dall'altra), e al Psg, che se dovesse riscattare Icardi dall'Inter potrebbe valutare un'eventuale cessione immediata ai bianconeri in cambio del bosniaco.- E se dovesse rimanere, per lui potrebbe iniziare una nuova vita. Da mezz'ala. Un ruolo che il bosniaco ha già ricoperto alla Roma, dove nell'ultima stagione - iniziata con Garcia e finita con Spalletti - è andato anche in doppia cifra: inserimenti e gol, un Pjanic come bomber.. L'uruguaiano - 22 anni - è ancora in una fase di crescita nella quale è possibile dargli nuove disposizione tattiche. Sarri l'ha fatto e lo potrebbe rifare: Benta aveva iniziato la stagione come vice Pjanic, per poi giocare anche al suo posto in qualche occasione ma il più delle volte si è spostato mezz'ala.- Lì dove Miralem potrebbe tornare. E' stato Allegri alla Juventus a metterlo in regia per non levarlo più. E così ha fatto anche il nuovo allenatore. Il bosniaco è aperto a ogni soluzione, ha già detto che per lui non sarebbe un problema spostarsi di nuovo un po' più decentrato. Ha voglia di scendere in campo e l'ha dimostrato con i fatti:, il bosniaco ha sempre continuato ad allenarsi duro per farsi trovare pronto e migliorare le ultime prestazioni negative prima dello stop del campionato. Miralem vuole tenersi stretto la Juve, il club valuta il suo futuro e Sarri pensa al nuovo (vecchio) ruolo.