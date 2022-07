In campo e fuori. L'acquisto di Paulha una duplice valenza e la sua seconda esperienza a Torino sarà all'insegna dell'esperienza e del trasferire certi valori ai più giovani, come sottolinea Gazzetta: "l’accoppiata di acquisti Pogba-Di Maria è un bel salto in avanti in questo senso. «Aiuteranno gli altri a deresponsabilizzarsi», ha detto Allegri. Essere campioni è anche prendersi il peso che grava su compagni non ancora pronti. E Paul, ça va sans dire, ha le spalle larghe".