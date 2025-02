Inizio shock del Napoli contro il Como: clamoroso autogol di Rrahmani VIDEO

Partenza da incubo per ilnella sfida contro il. Dopo soli sei minuti di gioco, la squadra partenopea si è trovata incredibilmente in svantaggio a causa di un clamoroso errore difensivo.ha effettuato un retropassaggio avventato senza guardare, sorprendendo completamente Alex Meret. Il portiere azzurro ha provato a recuperare la sfera, ma il pallone si è insaccato in rete, regalando il vantaggio alla formazione lombarda.L’incredibile autogol ha destabilizzato il Napoli, che ha subito il contraccolpo psicologico e ha faticato a riorganizzarsi nei minuti successivi. Il Como ha approfittato del momento favorevole per mettere pressione alla squadra di Antonio Conte, cercando di sfruttare la confusione difensiva degli avversari.

Ora il Napoli dovrà reagire rapidamente per evitare una sconfitta inaspettata e ribaltare il risultato. La squadra di Conte è arrivata a Como con l'obiettivo di rispondere alla vittoria adell'Inter di ieri sera che ha permesso il sorpasso in classifica dei nerazzurri.