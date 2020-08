2









Poiché la sua stagione è finita il 21 agosto con la finale di Europa League, l'Inter ha chiesto ufficialmente alla Lega Serie A di far slittare l'inizio del campionato, attualmente previsto per il 19 settembre. Lo riferisce Sportmediaset, che aggiunge come altri club, specialmente dopo la diffusione del coronavirus in diversi ritiri, siano dello stesso avviso dei nerazzurri. I calendari dovrebbero essere presentati il 31 agosto, ma ora il presidente di Lega Paolo Dal Pino ha sulla scrivania questa richiesta da prendere in considerazione e discutere nel prossimo consiglio.