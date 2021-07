La Borsa di Milano oggi apre la settimana in maniera estremamente negativa, con l'indice Fte Mib che fa registrare un complessivo -3,33% e lo spread Btp/Bund che risale a 113 punti.Tra i titoli più in ribasso balza all'occhio quello della "cassaforte di famiglia" Agnelli/Elkann, ossia Exor: -4,75%. E Juventus? Chiude in. Più morbido il "semaforo rosso" di Ferrari, dopo il secondo posto a Silverstone di Leclerc ieri: -1,34%. ​Il trend torna a scendere invece con Stellantis: -3,60%.