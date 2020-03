L'emergenza Coronavirus si è abbattuto sul mondo del calcio. Il primo giocatore in Serie A, positivo al Covid19 è proprio il difensore della Juventus Daniele Rugani. La Juventus, così, ha deciso di scendere in campo per sensibilizzare tutti. Dopo aver ufficialmente dato il via ad una raccolta fondi, la società ha deciso di offrire a tutti un mese gratuito di Juventus TV. Questo per incentivare le persone a rimanere a casa in questo periodo complicato. Sul sito bianconero il comunicato: "Inserendo il codice JUVE30DAYS al momento del checkout, chiunque infatti avrà livero accesso per un mese alla piattaforma".