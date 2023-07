Ormai è sempre tempo di mercato, anche durante la stagione e a maggior ragione da quando il campionato finisce. In realtà però. La Juve ha già compiuto diverse mosse; dall'acquisto di Milik al primo vero volto nuovo ovvero Weah, la cui ufficialità è arrivata in giornata. Senza dimenticare il rinnovo di Adrien Rabiot e gli addii di molti giocatori come Cuadrado, Paredes e Di Maria.Ancora due mesi per completare la rosa, cedere coloro che sono fuori dal progetto (Arthur, Mckennie, Zakaria), valutare il futuro di tutti i giovani, quelli già in rosa e quelli che torneranno dai prestiti e ovviamente aggiungere rinforzi, soprattutto se ci fosse l'addio di almeno un big.