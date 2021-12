Mai in discussione come in questa stagione, lui che si è rimesso in discussione tornando in una Juventus che non era più la sua di quando vinceva 5 scudetti consecutivi.

Per questo momento di passaggio tra 2021 e 2022 (mentre pubblichiamo ciò, è appena scoccata la mezzanotte!) vogliamo regalarvi questa grafica di auguri: un Massimiliano Allegri che brinda alla nostra e alla vostra salute, con l'auspicio che quello iniziato da pochi secondi sia un anno di vera rinascita per la Juve!

Questi gli auguri di Buon Anno ufficiali della nostra redazione