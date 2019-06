La Juventus è pronta ad iniziare una nuova entusiasmante stagione con un nuovo "comandante" in panchina. La prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera inizierà l'8 o il 10 luglio, data in cui i calciatroi bianconeri si ritroveranno alla Continassa. Come riporta Il Corriere dello Sport, i bianconeri si alleneranno al centro tecnico bianconero fino al 17. Dal giorno successivo e fino al 25 luglio si gioca l'International Champions Cup a Singapore ed in Cina.