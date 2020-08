Se c'è un giocatore della Juventus che è sinonimo di allegria ed effervescenza, quello è Juan Cuadrado. Il colombiano è stato scelto dal club bianconero per rappresentare su Instagram il giusto spirito per iniziare la settimana. Oggi la Juve ha infatti pubblicato il video dell'ingresso di Cuadrado sul palco della Lega Serie A all'Allianz Stadium dove sabato sera i campioni d'Italia sono stati premiati per lo scudetto. Questo il messaggio annesso al video: "Walking into the week like... (Cominciando la settimana come...)" #MondayMotivational

Qui sotto potete vedere il video, dove Cuadrado si mostra particolarmente frizzante e brioso