La settimana appena trascorsa è stata forse una delle più buie di tutta la storia del calcio italiano, con l'eliminazione degli Azzurri dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Quella che è appena iniziata invece ci porterà invece ad una delle sfide più significative della stagione, il Derby d'Italia. Domenica sera infatti, Juventus ed Inter saranno pronte a darsi battaglia sul prato dell'Allianz, in quella che sarà quasi certamente l'ultima spiaggia per continuare a credere nello scudetto.



GLI INFORTUNI - Bisognerà però capire come ci arriverà la Vecchia Signora a questo confronto, in virtù dei numerosi infortuni che hanno condizionato il cammino di Madama dall'inizio della stagione. Da Chiesa a Zakaria, passando per Mckennie e il più recente Vlahovic, è lunga la lista dei giocatori che potrebbero saltare la super sfida di Torino. Di seguito il punto sulla condizione di salute dei bianconeri. Tutti gli aggiornamenti nella Gallery.