L'annuncio ufficiale è arrivato qualche settimana fa, un mese circa dopo l'addio di Massimiliano Allegri, maGrande emozione al Training Center della Continassa per vedere all'opera, per la prima volta, l'ex manager del Chelsea alla guida del gruppo bianconero. Maglietta e pantaloncini corti per Sarri, che, dopo le prime corse di riscaldamento, ha subito lavorato con il pallone, con tanto di partitella a campo ridotto a chiudere la seduta di allenamento. Dopo una prima notte di riflessione al J-Hotel, Sarri e la Juventus tornano in campo domani, per una doppia seduta tra mattina e pomeriggio.Nella testa dei tifosi della Juventus, però, fin da questo momento si alternano moduli e interpreti per la squadra da ammirare in campo in vista della prossima stagione. Partiamo dai possibili schieramenti tattici in voga. Sono due su tutti, con la possibilità di un terzo a sorpresa: i bianconeri dovrebbero alternare il, con cui Massimiliano Allegri ha schierato i suoi per la maggior parte della scorsa stagione, al, con un trequartista di ruolo in più alle spalle delle due punte. Sarri, per sua stessa ammissione, non ha però escluso la possibilità del, che ha fatto le fortune bianconere nel 2017.Davanti a Wojciech, la difesa è presto schierata con i titolari dello scorso anno, almeno finché Joaonon verrà ceduto altrove. A Matthijs, una volta approdato a Torino dall'Ajax, il compito di scalzare Leonardodal ruolo di titolare. A centrocampo, invece, due tra i tre favoriti per un posto dal primo minuto sembrano già definiti, mentre a giocarsi il terzo slot saranno, su tutti, i due nuovi acquisti, Adriene Aaron. Il gallese, però, può tornare utile anche nel ruolo di trequartista, alternandosi con Paulo, che nel tridente d'attacco trova comunque posto, al momento, al fianco di CristianoIn attesa di definire i possibili grandi colpi di mercato rimasti, da Paul Pogba a Mauro Icardi,