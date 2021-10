Cala il sipario sulla settimana europea, dove peraltro proprio Inter e Juventus sono le uniche due italiane ad aver vinto in Champions League (contro Sheriff Tiraspol e Zenit San Pietroburgo), e si apre la 9^ giornata di Serie A. Oggi inizio addirittura alle 18:30 con Torino-Genoa, mentre la gran chiusura sarà quella di San Siro: domenica alle 20:45 il derby d'Italia!



Andiamo a vedere, in sintesi, come arriva l'Inter, avversaria della Juve, a questa super-sfida: Terza in classifica a 17 punti (-7 dal Napoli ancora a punteggio pieno, e -5 dal Milan secondo) frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Un ko arrivato proprio nell'ultimo turno di campionato, il 3-1 con la Lazio tra le polemiche. In precedenza, dalla prima alla settima giornata di campionato, i nerazzurri, passati in estate da Conte a Inzaghi, da Lukaku a Dzeko e da Hakimi a Dumfries, hanno fatto nell'ordine: 4-0 sul Genoa, 3-1 a Verona, 2-2 con la Sampdoria, 6-1 sul Bologna, 3-1 a Firenze, 2-2 con l'Atalanta e 2-1 a Reggio Emilia (col Sassuolo, of course). 23 gol fatti e 11 subiti, con Dzeko e Lautaro autori di 6 e 5 reti e Brozovic e Barella padroni del centrocampo. Accanto a loro, per l'occasione tornano a disposizione sia l'ex juventino Vidal e che Calhanoglu.



Dopodomani al Meazza capiremo se il tonfo dell'Olimpico possa in qualche modo aver minato le certezze accumulate in quell'ottimo scatto dai blocchi di partenza. Per Max Allegri, che sta cavalcando una clamorosa onda all'insegna del "corto muso" (e in campionato è 7° a quota 14) sarà un interessantissimo scoglio da scavalcare.