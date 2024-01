Juve, apre il mercato: tutti gli obiettivi

Da mesi in casa Juve si attende l'inizio del mercato di gennaio; più in particolare da quando prima Paul Pogba e poi Nicolò Fagioli sono stati squalificati. "La rosa era stata pensata con due centrocampisti in più", aveva detto Giovanni Manna qualche settimana fa. Una frase che indica quale sia la priorità alla Continassa, mettere a disposizione di Massimiliano Allegri almeno un centrocampista.La dirigenza bianconera dovrà lavorare con le opportunità e le fantasie, visto che a meno di ricavi importanti da cessioni, è difficile immaginare un grande esborso economico nell'immediato. Opportunità che però non si limitano al centrocampo; Giuntoli infatti non ha abbandonato l'idea di aggiungere alla rosa anche un giocatore più offensivo, che possa modificare qualcosa nell'assetto tattico della squadra.Ma quali sono gli obiettivi per gennaio? Allegri è stato chiaro, meglio rimanere così se deve arrivare qualcuno giusto per fare numero, il pensiero del tecnico. Da domani si apre il mercato, IN GALLERY TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA JUVE