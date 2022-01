Inizia ufficialmente domani il mercato di gennaio per i club della Serie A, con la Juventus alle prese con diversi obiettivi da centrare in entrata e in uscita. Le società avranno tempo fino al 31 gennaio per depositare i contratti: la deadline sarà la stessa anche per gli altri quattro maggiori campionati europei (Germania, Spagna, Inghilterra e Francia), ma anche per Olanda e Portogallo. In Turchia invece si inizierà il 12 gennaio e si chiuderà l'8 febbraio, in Russia si arriverà addirittura al 22 febbraio. In Sudamerica, l'Argentina aprirà il 24 gennaio fino al 23 febbraio e il Brasile dall'1 marzo al 23 maggio.